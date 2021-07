A Trani tutto pronto per il primo memorial Nino Losito

Tutto pronto per il Primo Memorial Nino Losito, promosso da CalcioClub e della A.D. Polisportiva Trani con il patrocinio della LND Puglia e del Comune di Trani, per ricordare il dirigente, già Delegato provinciale del Comitato BAT Figc/LND Puglia scomparso qualche mese fa alletà di 74 anni. Un evento che ha lo scopo di ricordare un appassionato uomo di sport, figura storica, volto e voce dello sport tranese, attraverso due momenti legati al divertimento dei più piccoli e ai loro sogni di diventare calciatori e allincontro amarcord fra i componenti di due grandi squadre che hanno portato in alto il nome di Trani.L'appuntamento è per sabato 3 e domenica 4 luglio al Centro Sportivo Casalino di Trani. Sabato, alle ore 17, si disputeranno partitelle fra giovani iscritti della Categoria Piccoli Amici 2012/13, di 6 società: Polisportiva Trani 2006, A.S.D. Soccer Trani, A.S.D. Club Pontelama 1983, Accademia Calcio Trani 2015, A.S.D. Città di Trani 2019 e A.P.D. Nicola Di Leo Trani; domenica, alle ore 10, si disputerà unamichevole amarcord di calcio a 8 fra la Fortis Trani, promossa in serie D nella stagione 2009/10, e la Vigor Trani, vincitrice della Coppa Italia regionale di Eccellenza, stagione 2017/18. Seguirà la cerimonia di premiazione alla quale è prevista la presenza del presidente della LND Puglia e del Settore Giovanile Scolastico Figc, Vito Tisci.