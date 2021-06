All'Apulia Trani il derby di Puglia: 2 - 0 contro il Lecce Woman nell'ultima partita del campionato di serie C

Finale di campionato col botto per l'Apulia Tani, che al Comunale batte l'ostico Lecce Woman con 2 reti a 0, grazie ad una doppietta su altrettanti rigori da parte della sempre strepitosa Michela Del Vecchio: le ragazze di Mister Mannatrizio chiudono in maniera molto positiva un'annata difficile ed impegnativa, con una partita degna di maggior serie, con numerosissime occasioni da parte tranese.Dunque il derby di Puglia se lo aggiudicano le biancoazzurre nell'ultima giornata del campionato di Serie C nazionale. Una sfida molto sentita, soprattutto alla luce di quel che era successo nel girone di andata, che ha visto le tranesi imporsi con la doppietta del Capitan Del Vecchio su rigore.Questa vittoria non cambia sicuramente la classifica ne' dell'una ne dell'altra formazione ma lascia un sapore più dolce nel finale di campionato della formazione tranese, che è già proiettata adesso a programmare il prossimo anno ancora in serie C.Da segnalare il "terzo tempo" che si è tenuto alla fine della partita, fortemente voluto dal vice presidente Carlo Uva, nel quale le giocatrici tranesi e quelle leccesi hanno festeggiato a bordo campo. Un bel gesto anche da parte della società salentina che ha regalato una bottiglia di vino del Salento proprio al vice presidente della formazione tranese