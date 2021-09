Altri tre nuovi acquisti nell'Apulia Trani

L'Apulia Trani è lieta di annunciare le acquisizioni dei diritti alle prestazioni sportive delle calciatrici Daniela Mardari, Violeta Mițul e Nadejda Colesnicenco.Daniela, classe 2001, nata a Drăsliceni, cittadina moldava situata nel Distretto di Criuleni, è un difensore - centrocampista versatile, che proviene dalle rumene dell'Universitatea Galați.Destra naturale, ha iniziato la sua carriera occupando varie posizioni di centrocampo, sia in corsia e sia in mezzo, prima di specializzarsi qualche metro a ritroso, principalmente come centrale difensivo. Daniela, dotata di un'egregia struttura fisica, si distingue per una grande proprietà di palleggio, visione e tecnica individuale. Abile nella costruzione della manovra dal basso, nella lettura del gioco e nell'anticipo, unite a una grande pericolosità offensiva nei calci piazzati, è una giocatrice estremamente competitiva e determinata nel raggiungere i suoi obiettivi.Violeta, classe 1997, nata a Tiraspol, in Transnistria, è un duttile esterno basso, che proviene dalle armene dell'Hayasa.Prevalentemente terzino sinistro, garantisce equilibrio e compattezza alla squadra. È in grado di occupare tutta la corsia di competenza, con anche compiti più offensivi, e talvolta di adattarsi come mediano - centrocampista difensivo.Nadejda, classe 1996, nata a Bender, sempre in Transnistria, è una centrocampista centrale, che proviene dalle islandesi del Tindastóll.Muscoli e forza fisica, abbinati a una buona proprietà di palleggio, sono gli ingredienti cardine che fanno di lei un prezioso jolly di metà campo. Nadejda, infatti, è una giocatrice molto intelligente tatticamente, abile sia in fase di costruzione e sia nel garantire equilibrio al reparto. Può occupare - indistintamente - posizioni più difensive, in mediana e in cabina di regia, così come più offensive, di box to box su tutta la trequarti avversaria.Inoltre, sono anche una regolare presenza nel roster della nazionale moldava, con la quale Daniela ha finora collezionato undici gettoni ufficiali e due reti all'attivo, mentre Violeta e Nadejda ben trentatré e trentadue, con anche due centri per la seconda. Due di queste apparizioni di Violeta e Nadejda proprio contro l'Italia di Milena Bertolini, nelle gare di qualificazione ai Mondiali di Francia del 2019, e che rappresenterà anche prossimamente, quando la Moldavia si ritroverà ancora ad affrontare le "Azzurre" a Trieste, il prossimo 17 settembre, e la Svizzera, quattro giorni dopo tra le mura amiche, per i primi due incontri del Gruppo G di qualificazione ai Mondiali di Australia e Nuova Zelanda del 2023.Diamo un caloroso benvenuto a Daniela Mardari, Violeta Mițul e Nadejda Colesnicenco nella nostra città e nella nostra squadra.