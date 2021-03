Amara sconfitta dopo sei giornate imbattute per Apulia Trani

A decidere la gara è stata una rete delle padrone di casa della "Lecce Women" nel primo tempo su una disattenzione difensiva del trani.Il trani si è reso piu pericoloso del Lecce in die occasioni: nel primo tempo con latraccante Shana Raise che si fa raggiungere dal difensore avversario poco prima di calciare in porta. E nel secondo tempo con Sara Ventura che da distanza ravvicinata tita direttamente sul portiere.Nonostante un lungo recupero le tranesi non riescono conunque a agganciare il pareggio e la partita finisce 1-1 per le padrone di casa .