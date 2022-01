Ancora una goleada per l'Apulia Trani: 7-0 al Comunale contro l'Eugenio Coscarello Castrolibero

Strepitosa Apulia Trani che al Comunale si sbarazza per 7-0 anche dell'Eugenio Coscarello Castrolibero. Il terzo successo su tre partite nel 2022, che porta le firme di Rus (autrice di una tripletta), di Chiper (doppietta per lei) e di Bistrian e Colesnicenco. E' stata una partita a senso unico e tranesi che mantengono il secondo posto in graduatoria.La cronaca: primo tempo a senso unico dominato dall'Apulia Trani che rifila 5 gol di ottima fattura al fanalino di coda Eugenio Coscarello Castrolibero. Lo show delle ragazze di Mannatrizio si apre al 4' con bomber Rus che trafigge il portiere Greco, e lo farà per altre due volte al 22' e al 31'. La seconda marcatura porta la firma di Bistrian mentre la manita è firmata da Chiper. Dopo un minuto di recupero si va al riposo sul punteggio di 5-0.Nella ripresa la musica non cambia con le tranesi che continuano a spingere e divertire, trovando la sesta rete al 47' con Chiper che firma così la sua personale doppietta. Al 73' le calabresi rimangono in dieci per l'espulsione di Ceravolo e Apulia Trani che realizza anche la settima rete, all'81', con Colesnicenco con un tiro dall'interno dell'area di rigore. Per la cronaca all'89' ammonita Chiper per proteste. Dopo due minuti di recupero l'arbitro decreterà il termine delle ostilità.