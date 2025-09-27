Apricena-Soccer Trani, Moscelli: «Concentrati e determinati, pensiamo gara dopo gara»

Si scende in campo per la 4^giornata del campionato di Promozione - Girone A:, capolista solitaria del gruppo e reduce da tre vittorie consecutive,, secondo in graduatoria a quota sette punti. I ragazzi allenati da mister Zito, nelle prime tre, hanno pareggiato contro il Cosmano Foggia e vinto contro Virtus Andria e Borgorosso Molfetta. I tranesi, d'altro canto,, vincendo contro Virtus Andria, Don Uva e Cosmano Foggia, ultimo match deciso nel finale dalle reti di Montrone e Turitto. La gara si disputerà al 'Madre Pietra' di Apricena,, carichi per sostenere i propri ragazzi. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, sono intervenuti l'allenatore,, e l'attaccante,, al rientro dalla squalifica.: "Domenica ci vorrà grande determinazione., consapevoli di affrontare una squadra forte. Sei punti tra Apricena e Noicattaro? Sarebbe il massimo, oltre a dare un forte segnale al campionato. Non possiamo pensare già alla prossima partita,. Mi piace concentrarmi esclusivamente sulla settimana, senza progetti a lungo termine. Stella? Si è inserito in gruppo, vediamo se sarà disponibile. Sono contento del lavoro dei subentrati, abbiamo una rosa importante., li reputo tutti all'altezza. Io guardo all'obiettivo dei tre punti, a prescindere dall'avversario. Pochi gol dagli attaccanti? Faranno di tutto per segnare, sono sicuro che a fine stagione ognuno di loro avrà numeri importanti, come hanno sempre dimostrato, sono tranquillo.": "Sono contentissimo di essere qui, è una città stupenda. Mi sono aggregato benissimo, qui mi sento a casa. Gol? Per l'attaccante è importante, ma lo è di più vincere. Differenze rispetto al calcio del nord?. Qui la gente vive di più il calcio,. In termini di gioco c'è più intensità, è un campionato molto fisico. Squalifica? È stato un errore dovuto ad un attimo, non sono stato bravo, ma è tutto chiarito."