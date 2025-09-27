Soccer Trani
Soccer Trani
Calcio

Apricena-Soccer Trani, Moscelli: «Concentrati e determinati, pensiamo gara dopo gara»

Becerri: “Trani è splendida, la gente vive di calcio. Qui ti senti realmente calciatore”

Trani - sabato 27 settembre 2025 2.18
Si scende in campo per la 4^giornata del campionato di Promozione - Girone A: la Soccer Trani, capolista solitaria del gruppo e reduce da tre vittorie consecutive, è ospite dell'Atletico Apricena, secondo in graduatoria a quota sette punti. I ragazzi allenati da mister Zito, nelle prime tre, hanno pareggiato contro il Cosmano Foggia e vinto contro Virtus Andria e Borgorosso Molfetta. I tranesi, d'altro canto, hanno iniziato la stagione in maniera impeccabile, vincendo contro Virtus Andria, Don Uva e Cosmano Foggia, ultimo match deciso nel finale dalle reti di Montrone e Turitto. La gara si disputerà al 'Madre Pietra' di Apricena, pronto ad accogliere oltre duecento tifosi tranesi, carichi per sostenere i propri ragazzi. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, sono intervenuti l'allenatore, Fabio Moscelli, e l'attaccante, Flavio Becerri, al rientro dalla squalifica.

Moscelli: "Domenica ci vorrà grande determinazione. Dobbiamo essere bravi a rimanere sempre concentrati, consapevoli di affrontare una squadra forte. Sei punti tra Apricena e Noicattaro? Sarebbe il massimo, oltre a dare un forte segnale al campionato. Non possiamo pensare già alla prossima partita, una casa si costruisce mattone dopo mattone. Mi piace concentrarmi esclusivamente sulla settimana, senza progetti a lungo termine. Stella? Si è inserito in gruppo, vediamo se sarà disponibile. Sono contento del lavoro dei subentrati, abbiamo una rosa importante. È difficile dire chi sia titolare o meno, li reputo tutti all'altezza. Io guardo all'obiettivo dei tre punti, a prescindere dall'avversario. Pochi gol dagli attaccanti? Faranno di tutto per segnare, sono sicuro che a fine stagione ognuno di loro avrà numeri importanti, come hanno sempre dimostrato, sono tranquillo."

Becerri: "Sono contentissimo di essere qui, è una città stupenda. Mi sono aggregato benissimo, qui mi sento a casa. Gol? Per l'attaccante è importante, ma lo è di più vincere. Differenze rispetto al calcio del nord? A livello di tifoseria e stadio il clima è diverso. Qui la gente vive di più il calcio, ti senti più calciatore. In termini di gioco c'è più intensità, è un campionato molto fisico. Squalifica? È stato un errore dovuto ad un attimo, non sono stato bravo, ma è tutto chiarito."
