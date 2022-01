Apulia, il direttore della Msc Leonardo Massa incontra lo staff biancoazzurro

Una domenica importantissima quella vissuta in casa Apulia Trani visto che oltre il bellissimo successo sull'Eugenio Coscarello Castrolibero c'è stata la visita del Direttore Generale della MSC Dottor Leonardo Massa che ha potuto assistere alle gesta delle ragazze del tecnico Francesco Mannatrizio incontrando lo staff societario biancoazzurro e confermando la soddisfazione per questo bel connubio tra la sua azienda e l'Apulia…: "E' stata una giornata importante in cui l'Apulia ha conquistato un successo prezioso. E' stato, davvero un piacere essere qui e vivere un contesto così bello oltre che una giornata meravigliosa. E' importante testimoniare la vicinanza della nostra azienda all'Apulia Trani ma in generale al territorio pugliese".Questo connubio può rappresentare la vicinanza della MSC al territorio pugliese?: "Confermo che proprio nel 2022 il nostro gruppo come crociere scalerà in maniera regolare, nel periodo estivo, i porti di Bari, Taranto e Brindisi: mai tanti scali in Puglia per la nostra compagnia che così testimonia il forte legame con la regione. La partnership con l'Apulia Trani dimostra come anche gli investimenti sul territorio nel calcio femminile possano rappresentare un volano positivo e ci auguriamo che anche altri sponsor locali e nazionali possano seguire il nostro esempio".