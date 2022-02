Apulia, impegni delicati in vista per il settore giovanile

La settimana delle varie categorie del settore giovanile dell'Apulia Trani è trascorsa con la solita serenità e tanto impegno in vista dei prossimi delicati impegni che la Responsabile Irene Spallucci ci presenta così: "Gli allenamenti procedono sempre meglio. Pian pianino la situazione sta ritornando alla normalità e questo ci fa sempre piacere poiché riusciamo a far divertire i nostri iscritti e noi con loro".Impegni delicati per le categorie U15 e U17…: "Le prossime gare del settore giovanile ci vedono impegnate con le migliori formazioni dei rispettivi gironi. Sabato pomeriggio, alle ore 15:30 allo stadio "Comunale" di Trani, per quanto riguarda la categoria U15, ospiteremo il Lecce Women. Questa compagine al momento si trova al secondo posto a pari punti con la Nitor Brindisi. Mercoledì 23 febbraio, invece, sempre nella medesima struttura l'U17 sfiderà la Pink Bari".Cosa bolle in pentola, invece, per le altre fasce d'età?: "Proprio giovedì sono uscite le indicazioni per l'iscrizione ai tornei della fase primaverile organizzati dalla FIGC. L'Apulia Trani conferma la sua presenza per ogni categoria".