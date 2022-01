Apulia, preparativi in corso per il match contro l'Eugenio Coscarello Castrolibero

Dopo le due splendide vittorie esterne con Independent e Grifone Gialloverde, l'Apulia Trani torna finalmente sul suo green per affrontare il fanalino di coda Eugenio Coscarello Castrolibero. Un avversario, che nonostante i soli tre punti in graduatoria non dev'essere, per niente, sottovalutato secondo l'attaccante, classe 2000, Isabel Sgaramella che presenta così il match: "A livello fisico il momento è abbastanza duro viste le tante sfide ravvicinate dopo un mese senza giocare. Riprendere non è stato facile anche se ci siamo allenate sempre ottimamente. Cercheremo di dare sempre il meglio e di essere sul pezzo".Che gara sarà quella con l'Eugenio Coscarello Castrolibero?: "Guai a sottovalutare quest'impegno visto che ogni gara ha una storia a se. Dovremo giocare con forza e determinazione come abbiamo fatto mercoledì con il Grifone. Questa gara può presentare delle insidie".Quali gli ingredienti per provare a vincere questo campionato?: "A livello mentale e fisico è fondamentale lavorare sempre seriamente. Crediamo molto nell'obiettivo come del resto ci crede tutta la dirigenza. Siamo una squadra molto competitiva e ce la metteremo tutta senza paura".