Apulia presenta la sua nuova "Foresteria", una struttura dedicata ad ospitare le atlete

"Portare avanti un progetto ambizioso", non si è mai nascosta la dirigenza dell'Apulia Trani che tra mille sacrifici sta coltivando il sogno di far conoscere e crescere il nome della città di Trani al livello sportivo sull'intero territorio nazionale. Sta provando a farlo nel campionato di serie C femminile, nonostante questa stagione condizionata dalla pandemia abbia complicato i piani, ma nonostante tutto l'ambizione resta e il "far bene" è l'obiettivo principale.In questa prospettiva sarà presentato nella giornata di oggi, venerdì 22 gennaio alle ore 18.00, il nuovo progetto "Foresteria", una struttura riqualificata e dedicata ad ospitare le atlete dell'Apulia Trani.Nell'ottica di un progetto a lungo termine, la Foresteria ed il Centro Sportivo Apulia Center saranno le basi solide di una crescita costante e duratura. Infatti la Foresteria permetterà di poter ospitare giovani promesse italiane o calciatrici straniere, che potranno contribuire al raggiungimento di risultati sportivi importanti e allo stesso tempo valorizzare al meglio le calciatrici locali.L'appuntamento è presso il centro sportivo "Apulia Center", strada vicinale S. Luca, 16 a Trani