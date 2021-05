Apulia sconfitta per 0-2 dalla Ternana Femminile

Finisce con un'altra sconfitta per 0-2 per l'Apulia Trani la 17a giornata del campionato nazionale di serie C femminile che ha visto la squadra guidata da mister Mannatrizio impegnata nella difficile trasferta in Umbria contro la Ternana Femminile.Non è bastato alle ragazze tranesi mettere in campo una buona prestazione sia nel primo che nel secondo tempo e creare più delle padrone di casa. La Ternana infatti ha sfruttato due delle tre occasioni da rete avute per portarsi in vantaggio prima e chiudere la partita poi, reti entrambe segnate nel secondo tempo.Una consolazione invece arriva dal campionato di Eccellenza regionale dove le ragazze guidate da mister Modesti hanno vinto per 6-0 contro il Molfetta con una goleada che ha riscattato la sconfitta della prima gara in trasferta.