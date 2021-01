Apulia Trani, al Comunale arriva la Ternana

Sesta giornata di campionato per l'Apulia Trani che domenica torna a giocare al Comunale. In uno stadio che per le norme restrittive sarà ancora chiuso al pubblico arriva la Ternana, squadra ancora a zero punti ma con una rosa completamente rivoluzionata dopo la lunga pausa e in grado di mettere in seria difficoltà la scorsa domenica la capolista Chieti.La formazione tranese, invece, arriva alla sfida di questa settimana con ancora i carichi di lavoro sulle gambe e qualche piccolo problema muscolare per la Janssen e la Cottino e proprio al posto di quest'ultima potrebbe esordire la nuova arrivata Alessia Sibilano, gradito ritorno in casa Apulia. Novità anche tra i pali, giocherà Tiziana Mariano sostituirà Kathleen Duwve squalificata.La gara prevista per le 14.30 di domenica 31 gennaio sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell'Apulia Trani.