Apulia Trani, caccia al colpaccio in casa della capolista Palermo

L'Apulia Trani sfida in trasferta la capolista Palermo Women, in una gara che rappresenta un importantissimo banco di prova per le ragazze di mister Bruno Franceschiello. Domenica 25 ottobre alle ore 14.30 al centro sportivo "Pasqualino Stadium" di Carini (PA) la formazione tranese che fino ad ora ha collezionato una gara vinta all'esordio in campionato e un rinvio nella seconda giornata contro la Res Roma, proverà a ben figurare in casa di una delle formazioni candidate alla conquista del titolo.Nelle fila tranesi mancheranno alcune importanti pedine nel reparto difensivo, ma intanto lo staff societario ha messo a segno due importanti colpi che arrivano dall'Islanda per rinforzare il reparto mediano e quello offensivo. Inoltre, tornano a disposizione anche le due statunitensi Nelia Perez, attaccante che nell'esordio in coppa aveva segnato ben cinque reti, e il portiere Kathleen Duwve.Il capitano, Michela Delvecchio, nei giorni scorsi ha caricato le compagne e spiegato che "nonostante non sarà una trasferta semplice da affrontare, arriviamo a questo appuntamento cariche e determinate con l'obiettivo di mettere in difficoltà il Palermo. Riuscire a conquistare i 3 punti – ha continuato il capitano - significherebbe per noi prendere ancora più coscienza delle nostre potenzialità e ci permetterebbe di affrontare i prossimi impegni con maggiori stimoli".