Apulia Trani , derby casalingo prima della sosta

Domenica 19 dicembre alle ore 14:30, presso lo stadio Comunale di Trani situato in via Superga, le ragazze guidate da Francesco Mannatrizio riceveranno il Fesca Bari Women, società neopromossa del quartiere Marconi - San Girolamo - Fesca, per l'undicesima giornata del campionato nazionale di Serie C Girone C.Derby che coinciderà anche con l'ultima sfida dell'anno, prima della sosta natalizia, e che rivedrà l'Apulia Trani nuovamente in campo il 9 gennaio.L'ingresso nell'impianto sarà gratuito e, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere occupati il 75% dei posti sulla capienza totale.Vi si potrà accedere tramite prenotazione, contattando su WhatsApp il numero di cellulare +393319837613, indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, o fornendo le medesime generalità all'indirizzo di posta elettronica asdapuliatrani@gmail.com, oppure sui social dell'Apulia Trani. Per consentire l'ingresso, gli spettatori dovranno giungere allo stadio muniti di green pass rafforzato.La gara, inoltre, sarà regolarmente visibile anche sulla pagina Facebook dell'Apulia Trani.