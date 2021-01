Apulia Trani, domenica 10 gennaio ricomincia il campionato di serie C nazionale

Si ricomincia. Già questo basterebbe per essere felici e determinati ma per L'Apulia Trani l'obiettivo è far bene in questa stagione che, seppur contraddistinta dalla pandemia, è finalizzata alla crescita del gruppo squadra e del progetto in generale.Domenica 10 gennaio, sarà un po' come il primo giorno di scuola, l'emozione di tornare a giocare che però deve essere affiancata dalla concentrazione di affrontare una delle squadre che ambisce al titolo e al salto di categoria, la Res Roma Women. La sfida che di fatto è il recupero della seconda giornata del campionato di serie C nazionale girone D, si disputerà al campo sportivo Torbellamonaca di Roma VIII alle 14.30 e vede entrambe le compagini a 3 punti in classifica con una vittoria e una sconfitta dopo le due giornate giocate.L'Apulia Trani arriva all'appuntamento con una squadra arricchita di tre nuovi elementi, il difensore Marta Ros Chico, la centrocampista Aster Janssen e l'esterno offensivo Lidia Contreras Carbonell. La società sta lavorando a due altri innesti, uno nel reparto offensivo e un altro in mediana, che renderanno ancor più competitiva la rosa.La prossima settimana, inoltre, sarà annunciata un'altra importante novità, un nuovo progetto che arriva a compimento dopo alcuni mesi di lavori serrati e che arricchirà ulteriormente il già ambizioso percorso dell'Apulia Trani.