Apulia Trani, domenica il derby pugliese con il Lecce Women

La sfida di domenica 7 marzo, undicesima giornata del campionato di serie C nazionale femminile, ha un fascino particolare per l'Apulia Trani che si troverà ad affrontare l'unica altra squadra pugliese nel girone il Lecce Women. Un derby, dunque, che mette di fronte quarta e quinta della classifica e che può segnare un momento cruciale del campionato, perché vincendo permetterebbe alle tranesi di restare attaccata al gruppo di testa, al contrario con una sconfitta si creerebbe un divario di 8 punti non semplice da recuperare.L'Apulia arriva a questo appuntamento ancora con diverse giocatrici acciaccate, tra cui Cagiano e Manzi non perfettamente recuperate. Torna, invece, a disposizione di mister Mannatrizio, Ivana Cottino che con molta probabilità sarà di nuovo schierata dal primo minuto in difesa. Il tecnico tuttavia si trova alle prese con una formazione da "inventare" proprio per i problemi muscolari di alcune delle sue.Intanto nella giornata di venerdì, appuntamento fisso per l'esecuzione dei tamponi al gruppo prima squadra, l'Apulia Trani ha fatto sottoporre alla stessa procedura l'intero staff tecnico delle squadre giovanili, nell'ottica di un costante controllo e prevenzione, così da poter garantire una sicurezza sempre più efficace per i propri tesserati.