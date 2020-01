Apulia Trani e Pescara: la prima giornata di ritorno termina con uno 0-0

La prima giornata di ritorno termina con uno 0-0 tra Apulia Trani e Pescara. Inizia il primo tempo con le padrone di casa che danno subito una scossa al match.Al '16 Chiapperini sfiora il vantaggio con un gran colpo di tacco che viene respinto da Dilettuso. Al '25 intervento falloso su Corvasce che è costretta al cambio forzato. Al '37 doppia occasione per Dibenedetto vicina anche lei alla rete. Nel finale da un angolo a nostro favore Turco calcia alto sopra la traversa. Inzia la ripresa e la squadra tranese alza il ritmo e il pressing. Capitan Delvecchio al '7 calcia su punizione dalla trequarti, Dilettuso para.Al '17 Manzi crossa per Ventura che effettua un tiro potente che Dilettuso devia in angolo. Dopo qualche minuto altro intervento falloso su Chiapperini che subisce un violento colpo alla testa, costretta ad uscire in barella. L'Apulia non molla anzi spinge ancora di più. Dibenedetto hai sui piedi il goal del vantaggio ma non riesce a segnare, solo sfortuna per l'attaccante barlettana. Sottolineiamo inoltre l'ottima prestazione di Dellatte che è alla sua seconda partita disputata e che ha mostrato elevate capacità tecnico-tattiche sia in fase offensiva che in fase difensiva. Finale di partita movimentato, con Capitan Delvecchio che subisce un impetuoso fallo da dietro, che la vede lasciare il terreno di gioco in barella.Nel corso del gioco la squadra tranese ha subito diversi interventi pesanti e fallosi non sanzionati come da regola. Nonostante tutto complimenti alle nostre ragazze che non hanno mai smesso di lottare, non hanno mai mollato, giocando i minuti finali in 10 e con tre ragazze infortunate.Numerose le azioni create e se la vittoria non è arrivata è solo sfortuna. Di certo non vorremo mai vedere quanto accaduto ieri in campo perché la sportività è uno dei punti cardine della nostra società. Le ragazze stanno scrivendo una bella pagina di una storia che può solo migliorare. Non bisogna demordere perché siamo sulla strada giusta per prenderci delle soddisfazioni in futuro e che già stanno arrivando. 5°risultato positivo consecutivo per Mister Strippoli che è soddisfatto del gioco espresso finora ed è ottimista per il proseguo del campionato.APULIA TRANI: Mariano, Tucci, Delvecchio, Corvasce ('28 pt Vitobello - '14 st Dellatte), Turco, Chiapperini ('20 de Musso), Manzi, Calabrese, Ventura, Dibenedetto. A disposizione: Carbone, Albino, Montrone, Dibenedetto.R, Tortosa. Allenatore: Massimo Strippoli .NOTEAmmoniti: Fiucci (P), Di Tullio (P), Taverna (P), Bartolucci (P).Arbitro: Signor Serani della sezione dell'Aquila. 1° assistente: Torre della sezione Barletta. 2° assistente: Santo della sezione di Barletta.