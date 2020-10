Apulia Trani, l'esordio in campionato al Comunale

Sarà la gara d'apertura del campionato di serie C nazionale e vedrà di fronte l'Apulia Trani e il Crotone in una sfida che ha il sapore di "ritorno alla normalità". L'appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre alle ore 11.00 allo stadio Comunale di Trani dove le atlete guidate da mister Bruno Franceschiello faranno il loro esordio nel torneo dopo aver passato il turno di Coppa Italia, battendo prima lo stesso Crotone e poi pareggiando con il Lecce Women.Una gara non semplice da affrontare, alla luce anche di alcune defezioni in casa Apulia, ma con la consapevolezza di aver lavorato bene in settimana per arrivare concentrate all'esordio in campionato. Purtroppo si giocherà ancora senza pubblico, visto il nuovo DPCM, ma la società sta lavorando per poter permettere nelle prossime settimane di assistere alle gare anche in streaming.Nonostante la netta vittoria a Catanzaro per 7 a 2, contro il Crotone, le avversarie non vanno assolutamente sottovalutate perché arriveranno a Trani desiderose di voler riscattare il risultato di coppa. Lo sanno bene il mister e le ragazza dell'Apulia che daranno il massimo per far bene nella prima giornata di questo nuovo campionato anomalo ma stimolante.