Apulia Trani, la seconda giornata di ritorno termina con la sconfitta: 1-0

La seconda giornata di ritorno termina con la sconfitta per 1-0 dell'Apulia Trani sul campo della Roma XIV Decimoquarto. Primo tempo in cui la squadra tranese non riesce a sfruttare le numerose occasioni da goal presentatasi. Al '9 primo squillo dell'Apulia con la giovanissima Vitobello che serve Ventura che calcia ma il suo tiro si spegne sul fondo. Poco dopo Dibenedetto dopo una serie di dribbling in area perde palla. Al '24 Calabrese crossa per Vitobello che calcia debolmente. Ci prova anche Capitan Delvecchio su diverse punizioni. A fine primo tempo è ancora Dibenedetto a rendersi pericolosa dalle parti di Quartullo. Inizia la ripresa e al '10 Dibenedetto serve dalla destra Ventura che sfiora il vantaggio.L'Apulia rimane in 10 per l'espulsione di Corvasce. La squadra di casa cerca di fare il suo gioco e chiama in causa Mariano al '25 che effettua una gran parata. Al '29 arriva il vantaggio della Roma dopo un nostro rimpallo sfavorevole. Gara movimentata. Sconfitta immeritata per l'Apulia Trani che avrebbe meritato di più per quanto espresso in campo.APULIA TRANI: Mariano, Corvasce, Cottino, Manzi ('16 st de Musso), Cagiano, Calabrese, Vitobello, Turco, Ventura, Dibenedetto. A disposizione: Montrone, Andriolo, Carbone, Dibenedetto.R, Dellatte. Allenatore: Massimo StrippoliROMA XIV DECIMOQUARTO: Quartullo, Rossi, Monti, De Luca, Gerardi, Di Carlo, Pomponi, De Vincenzo ('37 st Rodati), Berardi, Di Carlo, Panetta ('9 st Santacroce). A disposizione: Riso, Arcieri, Iommi, Guerrini, Carnevali.Recupero: 1 pt+ 3 stEspulsioni: Corvasce (AT)