Apulia Trani, parte il girone di ritorno in trasferta a Crotone

"Giro di boa", si ricomincia. A due settimane dall'ultima gara disputata, riprende il cammino della formazione biancazzurra guidata da mister Francesco Mannatrizio. Con la dodicesima giornata del campionato di serie C nazionale girone D, inizia per l'Apulia Trani il girone di ritorno. Domenica 21 alle ore 14.30, si partirà da Crotone, dove la formazione tranese si troverà di fronte un gruppo motivato dai nuovi innesti e tra questi spicca Silvia Chiellini, sorella del capitano della Juventus Giorgio Chiellini.L'Apulia Trani, invece, dall'altra parte annuncia l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive delle calciatrici Diovanna Patrício e Joana Patrícia Almeida Cunha, entrambe provenienti dallo Sport Clube União Torreense Futebol Feminino. Diovanna, classe 1997, nata in Brasile e in possesso del passaporto lusitano, è un'ala mancina, mentre Joana, classe 2001, nata a Oporto, è un'attaccante versatile. Diovanna si distingue, principalmente, per una buona tecnica individuale, sviluppata fin da piccola nel futsal, e affinata con un recente e opportuno apprendimento tattico nel calcio. Tuttavia, Diovana non sarà disponibile per la gara contro il Crotone a causa di un ritardo da parte della Federazione nel tesseramento. Mentre Joana prettamente brevilinea, fa della velocità e rapidità d'esecuzione, abbinate a una buona tecnica individuale, la sua forza.Tra le novità in casa tranese c'è anche l'inserimento nello staff tecnico di Giulio Modesti e Pablo Di Palo, rispettivamente allenatore e preparatore atletico della squadra che affronterà il campionato femminile di eccellenza regionale.