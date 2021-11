Apulia Trani, per il pronto riscatto c'è l'esame Crotone

Poteva essere un interessante scontro al vertice quello tra Apulia Trani e Crotone, domenica alle 14:30 presso lo Stadio Comunale di Terlizzi, per la perdurante inagibilità dell'impianto tranese, ma Chieti e Linkem RES ROMA VIII non hanno solo avuto la meglio nei novanta minuti precedenti, ma hanno anche inflitto due duri colpi alle ragazze guidate da Francesco Mannatrizio e Barbara Nardi.Le rossoblu, infatti, sono uscite con le ossa rotte dal match interno contro le capitoline, e, nell'attesa di avere a disposizione l'eclettico difensore boliviano Érika Salvatierra Durán, faranno sicuro affidamento sul terminale offensivo iberico Carmen María Alegría Ros, solo omonima dell'ex biancazzurra Marta Ros Chico, e su Elena De Leonardis, punta prelevata in estate dal Pescara, per cercare di impensierire la retroguardia di casa capitanata da Irene Spallucci."Il risultato di domenica ci ha fatto un po' arrabbiare. Diamo atto che il Chieti ha avuto un miglior approccio alla gara. Tuttavia, è appena la quarta giornata, sbagliare ora non fa male: dalla sconfitta traiamo nuovi stimoli. Questa settimana, abbiamo cercato di capire gli errori per non ricommetterli più già da domenica prossima in casa contro il Crotone, avversario a pari punti.", ha commentato proprio la numero due dell'Apulia Trani.Del resto, Mannatrizio e il suo staff cercheranno di recuperare le calciatrici uscite con degli acciacchi fisici da Francavilla al Mare, come principalmente la centrocampista moldava Daniela Mardari, costretta a dare forfait dopo soli quarantacinque minuti di gioco per una contusione al quadricipite femorale della coscia destra, e Sara Chiapperini, per una botta al tallone, ed è chiaro che le loro condizioni saranno monitorate fino a pochi minuti dal fischio d'inizio. Mardari, oltretutto, in settimana ha subito un colpo al piede sinistro durante un allenamento. Da valutare anche le condizioni di Elisa Gargano, per un problema alla spalla, e Michela Delvecchio, per un fastidio all'inguine. Sicura assente Clelia Corvasce, che aveva abbandonato anzitempo il terreno di gioco a causa di un'espulsione per somma di ammonizioni.Una sfida che resta ugualmente delicata per entrambe le formazioni, che mirano a rimettersi in carreggiata e approfittare dei vari scontri diretti in programma nel weekend, con il Matera CdS Match Point, attualmente a pari punti, che farà visita proprio alla Linkem RES ROMA VIII, il Chieti, che riceverà il Lecce Women, e il Trastevere, impegnato sul campo dell'ASD Independent.L'ingresso nell'impianto terlizzese, situato in Via Campo Sportivo 28d, sarà gratuito e, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere riempiti il 75% dei posti sulla capienza totale.Vi si potrà accedere tramite prenotazione, contattando su WhatsApp il numero di cellulare +393319837613, indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, o fornendo le medesime generalità all'indirizzo di posta elettronica asdapuliatrani@gmail.com, oppure sui social dell'Apulia Trani. Per consentire l'ingresso, gli spettatori dovranno giungere allo stadio muniti di green pass.La gara, inoltre, sarà regolarmente visibile anche sulla pagina Facebook dell'Apulia Trani; telecronaca affidata ad Antonio Quinto, accompagnato dal commento tecnico di Mattia Giodice, con la regia curata da Nunzio Procacci.Fine settimana dove, però, oltre agli impegni della Prima Squadra, vede ai nastri di partenza anche la fase autunnale del campionato Under 12; protagoniste le ragazze nate nel 2008 - 2009 - 2010, con Irene Spallucci che, tra le altre cose, ne è dirigente referente e responsabile tecnico di tutto il settore giovanile, nella società tranese che, dallo scorso gennaio, è "Scuola Calcio Élite".Questa prima fase del torneo che dà - successivamente - l'accesso alla prestigiosa Danone Nations Cup, comprende altre cinque società: SSC Bari, Lecce Women, Pink Altamura, Pink Bari e ASD Nitor.L'esordio per l'Apulia Trani, che disputerà le gare casalinghe all'Apulia Center, è fissato per il 5 novembre alle 15:30 sul terreno di gioco della Pink Altamura."Siamo felici che per il sesto anno consecutivo l'Apulia Trani partecipa con il suo settore giovanile ai campionati nazionali a loro riservati. Le nostre piccole campionesse porteranno il nome della nostra città in giro per la Puglia, dapprima, e magari anche nelle fasi nazionali, in seguito.", ha commentato Spallucci a tal proposito, ricordando anche gli impegni che attendono l'Under 15 e l'Under 17 nei rispettivi campionati di categoria tra dieci giorni.