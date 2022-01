Apulia Trani pronta ad affrontare il Grifone Gialloverde

Neanche il tempo di gioire per il bellissimo successo conquistato in casa dell'Independent che l'Apulia Trani, mercoledì 26 gennaio alle ore 14:30, sarà chiamata ad una nuova ostica battaglia, a Roma, in casa del Grifone Gialloverde. A presentare l'incontro è il tecnico del team tranese Francesco Mannatrizio: "Domenica pomeriggio abbiamo affrontato un avversario molto difficile con un buon allenatore e delle ottime giocatrici in rosa. E' stata una partita spigolosa e fisica in cui abbiamo sofferto il non aver giocato per più di un mese. Ci è mancato il campo e siamo riusciti a vincerla con le singole".Come sono andati questi due giorni?: "Lunedì, alle ragazze, ho concesso un giorno di riposo visto che erano distrutte. Martedì mattina abbiamo effettuato circa un'ora di parte tecnica per poi partire alla volta di Roma. Vediamo come andrà. Formazione? Devo valutare due, tre atlete che sono state vittime di noie muscolari. Anche questa volta giocherà chi sta meglio".Conosciamo l'avversario, il Grifone Gialloverde: "E' una compagine che ci ha sempre dato del filo da torcere tanto che sul loro campo non abbiamo mai vinto. Si tratta di una squadra rognosa. Sulla carta partiremmo favoriti ma vista la lunga sosta che abbiamo subito e il lungo viaggio si parte con il massimo equilibrio, quindi cinquanta e cinquanta".