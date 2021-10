Apulia Trani, scontro al vertice con il Chieti

Dopo appena duecentosettanta minuti, sono solo tre le squadre rimaste al comando, e a punteggio pieno, del Girone C di Serie C, ma il prossimo turno è destinato a muovere ancora una volta la provvisoria classifica.La Linkem Res Roma VIII, infatti, dopo aver impattato nel derby capitolino contro il Trastevere, andrà in Calabria, ospite della capolista Crotone. Le rossoblu condividono - attualmente - la vetta con il Chieti e l'Apulia Trani, che si affronteranno all'Antistadio Comunale Valle Anzuca, situato nell'omonima contrada di Francavilla al Mare, alle ore 14:30, conoscendo già il risultato della precedente sfida in programma per le ore 11:00.Un trittico di gare decisamente impegnativo per le ragazze guidate da Francesco Mannatrizio che, dopo aver affrontato e vinto in rimonta il derby pugliese con il Lecce Women, lo proseguiranno con la compagine neroverde, prima di chiuderlo proprio con il Crotone.Tuttavia, ancora una volta, Mannatrizio e il suo staff dovranno sopperire ai diversi problemi fisici che pervadono la rosa.Marie Conchita Patricia Lissom Matip, come di consueto, è valutabile giorno per giorno e la sua distrazione muscolare porterà l'allenatore a schierare dal primo minuto Clelia Corvasce, con conseguente dirottamento al centro per Pamela Ponzo, qualora la franco - camerunense dovesse dare forfait. Un qualcosa che potrebbe riguardare anche la metà campo, con la transnistriana Nadejda Colesnicenco, che ha stretto i denti nel match con le giallorosse, ma ha anche - ripetutamente - subito dei colpi sulla caviglia dolorante.Maggiore preoccupazione, invece, per Laura Roxana Rus, capocannoniere del girone e del campionato con otto centri, ma sfinita e acciaccata domenica scorsa, finendo per essere sostituita da Antonia Mallardi. Il suo recupero appare difficile e proprio la numero ventiquattro, che ha ben figurato in Coppa Italia, si candida per una maglia da titolare.Di contro, il Chieti, poco rinnovato in estate rispetto alla scorsa stagione, ma con innesti mirati come l'ungherese Regina Kókány, il difensore centrale Noemi Giuliani, ex Pescara, e la centrocampista Maria Rosaria Russo, ex Pomigliano, ha un gruppo folto e navigato, che segue i dettami di Lello Di Camillo da diversi anni e, come per sua ammissione, non ha altro obiettivo se non la conquista del campionato.Reduce da un netto 0-3 sul campo dell'Aprilia Racing, con un Alessia Stivaletta, autrice di una doppietta, in grande spolvero, il Chieti ha affrontato undici volte l'Apulia Trani, senza mai uscire sconfitto al triplice fischio: 7 vittorie e 4 pareggi. Anche questo, chiaramente, è un altro aspetto che pone le teatine in una situazione di vantaggio sulle biancazzurre, in un delicato match nel pomeriggio di Halloween.La gara sarà regolarmente visibile sul canale YouTube di Remo Di Pasquale, addetto alle riprese di tutte le gare interne ed esterne del Chieti, con collegamento che partirà cinque minuti prima del calcio d'inizio.