Apulia Trani, un pareggio che vale il passaggio agli ottavi di Coppa Italia

Un pareggio che vale il passaggio del turno e l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia, una domenica che difficilmente sarà dimenticata dall'Apulia Trani. La partita con il Lecce Women non era una "semplice" gara di coppa che prepara all'inizio del campionato 2020-2021 ma si trattava di una prova di maturità, viste le importanti assenze di due delle tre americane acquistate per rinforzare la rosa. All'appello mancavano il portiere titolare Kathleen Duwve e la goleador del turno precedente Nelia Perez, che ha realizzato ben 5 gol contro il Crotone.Protagonista indiscussa la giovane Isabel Sgaramella, già autrice di una rete la scorsa domenica e decisiva al Comunale con il gol che ha riportato in parità il risultato regalando così il passaggio del turno alla squadra guidata da mister Bruno Franceschiello.Lo stesso mister a fine gara ha espresso tutta la sua soddisfazione ma tiene ben saldi i piedi per terra e si proietta subito sul prossimo appuntamento, la gara di domenica 11 ottobre, ancora presso lo stadio Comunale di Trani, per la prima giornata del nuovo campionato.