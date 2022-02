Asd Città di Trani-Ruvese, domani il match fondamentale per la zona play off

Due domeniche fa il pubblico ha risposto alla grande all'appello di farsi sentire sugli spalti durante la partita tra Asd Città di Trani e Virtus Molfetta. Franco Giusto, presidente della società biancoazzurra, ha apprezzato l'impegno della cittadinanza e rilancia l'invito in occasione dell'impegno di domani. Il match inizia alle 10.30."Questa città merita un calcio di livello importante considerando il passato del calcio tranese – esordisce Franco Giusto - Vogliamo che i tifosi tornino allo Stadio con la passione e il calore che li ha sempre contraddistinti. Alziamo al cielo i colori bianco azzurri. Noi ce la stiamo mettendo tutta: siamo partita dalla serie più bassa e in soli due anni siamo giunti in Prima Categoria. Per migliorare ancora abbiamo bisogno del supporto dei tifosi, oltre che degli imprenditori, dei commercianti e degli artigiani. Tutti insieme possiamo e dobbiamo risollevare le sorti del calcio tranese".