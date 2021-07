Asd Città di Trani, sfiorata l’impresa per i “draghetti” 2012-13

È proprio il caso di dire: piccoli campioni crescono! I giovani calciatori guidati dai mister Riccardo Ferro e Daniele De Leo sono arrivati secondi nel torneo organizzato dalla U.I.S.P. Categoria 2012-13.Sfiorata l'impresa dopo una fase a gironi che li ha visti primeggiare su squadre top player come Minervino, Football Academy Andria, Don Uva Bisceglie e Olimpiadi Bisceglie. Dopo una combattuta semifinale contro Medaglie d'Oro Barletta, vinta per 1 a 0, i piccoli campioni hanno perso la finale per 3 a 1 contro il Nicassio Valenzano, che accede alla poule regionale.Un risultato tuttavia importante, soprattutto per una squadra composta da tanti piccoli campioncini alla loro prima esperienza in un torneo. Siamo certi che sentiremo ancora parlare di questi "draghetti"!