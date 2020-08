ASD Club Pontelama1983, presto al via la nuova stagione sportiva

Anche quest'anno il Settore Giovanile dell'ASD Club Pontelama1983 è lieto e onorato di rinnovare il suo impegno nelle attività di scuola calcio dedicate alle fasce di base (piccoli amici, primi calci, pulcini ed esordienti) ed agonistiche (under14, under15 ed under17). Abbiamo sentito il bisogno di affidare le nostre parole alla penna per rassicurare chi, come noi, è appassionato di calcio ed è stato turbato degli eventi che hanno coinvolto – e travolto! – la realtà sportiva tranese durante lo scorso fine settimana.Avvicinare i bambini al gioco del pallone è un lavoro che da sempre svolgiamo con passione e grande entusiasmo e vogliamo continuare a farlo perché crediamo sia la chiave per tornare a vivere il calcio con gioia. La stagione sportiva è ormai prossima e le nostre attività cominceranno il 24 agosto per giovanissimi ed allievi mentre lo start per i più piccoli è previsto per il primo settembre.Le recenti e tristemente note vicende hanno coinvolto anche altre società e scuole calcio della nostra città, alle quali vogliamo rivolgere un grande in bocca al lupo: il nostro più sincero augurio è quello di riuscire a guardare sempre avanti, affinché fin da subito la paura diventi coraggio ed il dolore sia rinascita.