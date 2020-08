Back in action, dall'1 al 4 settembre open day di minivolley e minibasket

La stagione 2020-2021 parte ufficialmente con la primissima iniziativa targata FORTITUDO: nei giorni dall' 1 al 4 settembre presso la Fortitudo House (Contrada Fontanelle 2^) si terranno lezioni di minivolley e minibasket aperte a tutti a cura dei nostri istruttori. È importante ripartire, ritornare alla quotidianità, in particolare durante questo momento storico, per i più piccoli e per farlo è altrettanto importante garantire la massima sicurezza per tutti gli atleti con la continua igienizzazione e sanificazione degli ambienti e del materiale utilizzato durante gli allenamenti.All'ingresso sarà presente lo Staff che registrerà le generalità dei ragazzi e la loro temperatura corporea (non deve essere superiore ai 37.5°). Il calendario dell'Open Day sarà così suddiviso:1 SETTEMBRE: dalle ore 17:00 alle ore 20:00 mini volley2 SETTEMBRE: dalle ore 17:00 alle ore 20:00 mini basket3 SETTEMBRE: dalle ore 17:00 alle ore 20:00 mini volley4 SETTEMBRE: dalle ore 17:00 alle ore 20:00 mini basket