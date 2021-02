Bella vittoria per l'Apulia Trani: 0- 1 sul campo temibile del Pescara

Torna alla vittoria l'Apulia Trani dopo tre pareggi di fila: 0 - 1 il risultato che premia le tranesi in trasferta contro il Pescara, una delle squadre favorite del campionato di serie C di calcio femminile.E' stata una partita molto equilibrata e a tratti anche spettacolare.Nella prima frazione di gioco non si segnalano grosse azioni a rete, anche se le biancoazzurre sono state comunque temibili; nella ripresa, il neo acquisto Jenny Dibenedetto, subentrata al posto della spagnola Lidia Contreras, ha messo a segno un "eurogol" dl limite dell'area, con un tiro a giro sul secondo palo.L'Apulia di è resa ancora pericolosa nel finale di gara, senza peraltro andare a conclusione. Una partita davvero impegnativa ed entusiasmante, e le tranesi portano a casa un bel bottino di punti.