Bit Mola-Soccer Trani, Moscelli: «Servirà la giusta mentalità. Entusiasmo può essere controproducente»

“Fuga in caso di vittoria? Non digerisco questa parola, è troppo presto per dare un giudizio”

Trani - venerdì 31 ottobre 2025 18.43
Promozione, si scende in campo per la 9^giornata di campionato: la capolista Soccer Trani, primissima a punteggio pieno, è ospite del Bit Mola (Norba Conversano), attualmente settimo in classifica a quota 13 punti. Il match, per l'occasione, si disputerà sabato al 'Caduti di Superga' di Mola, con calcio d'inizio alle ore 18.00. Al momento, i tranesi comandano in graduatoria, a quota 24 punti, cinque in più dalle inseguitrici.

Inizia un mese di fuoco per la Soccer Trani: sei impegni, di cui cinque in campionato, a partire da questo weekend: i biancazzurri affronteranno, a novembre, il Bit Mola, la Virtus Bisceglie, la Rinascita Rutiglianese, il San Severo e il Molfetta e, nel mezzo, il match di ritorno di Coppa. Aggiorniamo qualche statistica: otto partite, otto vittorie, zero pareggi, zero sconfitte, ventuno reti realizzate e solamente due subite. Sin qui, un cammino impeccabile.

Nella consueta conferenza pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, presentando l'anticipo del sabato: «Calendario? Novembre sarà sicuramente impegnativo ma, come ho sempre detto, pensiamo partita dopo partita. Sicuramente ci sarà modo di fare qualche rotazione. Bit Mola? Squadra ostica, specialmente in casa. Conosciamo diversi giocatori, anche di categoria superiore. Non bisogna giocare con una mentalità sbagliata, a causa di questo entusiasmo che rischia di essere controproducente. Sabato avremo un seguito di tifosi importante, dobbiamo renderli orgogliosi. Fuga in caso di vittoria? Non digerisco questa parola, è troppo presto per dare un giudizio. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, nessuno si aspettava questo cammino, ma non sarà facile vincere ogni partita»

Parola anche al difensore, Vincenzo Antonacci: «Quest'anno ci sono presupposti importanti per far bene, siamo ben focalizzati su quello che vogliamo fare. A che punto della carriera sono? In ogni annata, cerco sempre di imparare qualcosa. Credo di aver raggiunto una mentalità importante, anche per poter dare consigli ai più piccoli, senza peccare di presunzione. Giocheremo in 'casa'? Non serve più evidenziarlo, è sempre così. Bisogna solamente ringraziare il pubblico tranese»
