Bit Mola-Soccer Trani, Moscelli: «Servirà la giusta mentalità. Entusiasmo può essere controproducente»

Promozione, si scende in campo per la 9^giornata di campionato: la capolista, primissima a punteggio pieno, è ospite del(Norba Conversano), attualmente settimo in classifica a quota 13 punti. Il match, per l'occasione, si disputeràal '' di Mola, con calcio d'inizio alle ore. Al momento, i tranesi comandano in graduatoria, a quota 24 punti, cinque in più dalle inseguitrici.Inizia unper la Soccer Trani: sei impegni, di cui cinque in campionato, a partire da questo weekend: i biancazzurri affronteranno, a novembre, il Bit Mola, la Virtus Bisceglie, la Rinascita Rutiglianese, il San Severo e il Molfetta e, nel mezzo, il match di ritorno di Coppa. Aggiorniamo qualche statistica: otto partite, otto vittorie, zero pareggi, zero sconfitte, ventuno reti realizzate e solamente due subite. Sin qui,Nella consueta conferenza pre-partita, è intervenuto mister, presentando l'anticipo del sabato: «Calendario? Novembre sarà sicuramente impegnativo ma, come ho sempre detto,. Sicuramente ci sarà modo di fare qualche rotazione. Bit Mola? Squadra ostica, specialmente in casa. Conosciamo diversi giocatori, anche di categoria superiore.. Sabato avremo un seguito di tifosi importante, dobbiamo renderli orgogliosi. Fuga in caso di vittoria?, è troppo presto per dare un giudizio. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, nessuno si aspettava questo cammino, ma non sarà facile vincere ogni partita»Parola anche al difensore,: «Quest'anno ci sono presupposti importanti per far bene, siamo ben focalizzati su quello che vogliamo fare. A che punto della carriera sono? In ogni annata, cerco sempre di imparare qualcosa., anche per poter dare consigli ai più piccoli, senza peccare di presunzione. Giocheremo in 'casa'? Non serve più evidenziarlo, è sempre così. Bisogna solamenteil pubblico tranese»