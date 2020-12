Calcio femminile, Apulia Trani: altri due colpi in vista della ripresa

L'Apulia Trani è lieta di annunciare le acquisizioni dei diritti alle prestazioni sportive delle calciatrici spagnole Marta Ros Chico e Lidia Contreras Carbonell.Marta, classe 1995, è nata a Cehegín, cittadina situata nella Comarca del Noroeste, all'interno della Región de Murcia.Prevalentemente difensore centrale, Marta fa - comunque - della duttilità una delle proprie armi migliori.Nel corso degli anni, infatti, essendo ambidestra, si è anche distinta come mediano ed esterno, sia basso sia alto, su entrambe le fasce, doti che le permettono di poter sfruttare al meglio la sua forza fisica nel gioco aereo e nell'anticipo tanto quanto quella tecnica nella visione di gioco e nel controllo della palla.Cresciuta nei settori giovanili delle compagini di calcio a 5 di Las Tejeras De Valentín e Cehegín Atlético, dove vi è rimasta dal 2007 al 2013, ed è diventata la giocatrice più giovane della sua città a esordire in Prima Squadra nel 2008, ha trascorso i tre anni successivi con l'Asociación Deportiva Atlético Noroeste Femenino, in Autonómica Preferente Femenina nel calcio a 11, prima di firmare per il C.A.P. Ciudad de Murcia Femenino.Con le rossonere, Marta ha vissuto gli anni migliori della sua carriera e raggiunto la piena maturità calcistica.Diventata fin da subito un punto fermo del club, ha ottenuto un secondo posto in Autonómica Preferente Femenina nel 2017 e un primo l'anno seguente, decisivo per la promozione in Primera Nacional Femenina, categoria dove il C.A.P. Ciudad de Murcia Femenino prende parte al "Grupo 7".Attualmente, il C.A.P. Ciudad de Murcia Femenino è settimo in classifica, con 13 punti in nove gare disputate, ultima delle quali vinta per 2-1 contro il Discóbolo-La Torre Femenino.Un incontro, decisamente, particolare per Marta poiché, non solo è stato l'ultimo con la maglia rossonera prima di arrivare in Puglia e onorato nel migliore dei modi, ma è stata anche omaggiata dal club, che le ha regalato una targa commemorativa per l'impegno, la lealtà e la professionalità mostrata nel corso degli anni trascorsi a Murcia.Tuttavia, non solo calcio a 5 e a 11, in quanto - nel 2018 - Marta ha anche partecipato al campionato universitario spagnolo di calcio a 7 dove, con la formazione murciana universitaria, è diventata vice - campionessa del torneo.Lidia, detta "Lii", invece, classe 1989, è murciana come Marta, ma di Molina de Segura, in Vega Media del Segura.Lii si destreggia, principalmente, sull'out di sinistra del reparto offensivo, come ala mancina, ma ricopre in modo egregio anche la posizione di prima punta, con caratteristiche più di movimento.È dotata di una buona velocità e di una grande tecnica ma, nonostante gioca spesso più lontana dalla porta, nella sua carriera ha già vinto per otto volte la classifica marcatrici.Ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nella squadra maschile del Club Deportivo de Fútbol Molinense, dove vi è rimasta dal 1995 al 2001.Dal 2004 al 2011, ha giocato a calcio a 5, prima con il team universitario di Murcia, poi con l'A.D.R. Espinardo e - ancora - con l'UCAM Murcia.In quegli anni, con le sue squadre, ha conquistato un terzo e un secondo posto, tre volte un primo e un argento in coppa nazionale.Nel 2012, Lii ha scelto di dedicarsi in pianta stabile al calcio a 11, dove ha firmato per l'Hércules Club de Fútbol de Alicante, in Segunda Regional Femenina, categoria che ha - successivamente - disputato anche con il Cartagena Féminas, nel 2015, e con lo stesso C.A.P. Ciudad de Murcia Femenino, dal 2017 al 2019, e, di conseguenza, già compagna di squadra di Marta, in quel periodo.Nel 2014, ha disputato la Preferente Femenina con l'A.D. Glacée Ceutí Féminas, conquistando un secondo posto finale, e con l'Efesé, nel 2016.Naturalmente, come Marta, anche Lii ha preso parte all'annata conclusa al secondo posto in Autonómica Preferente Femenina nel 2017 e al primo del 2018, con il C.A.P. Ciudad de Murcia Femenino.In questa prima parte di stagione, antecedente all'arrivo in Puglia, Lii è stata al Club de Fútbol Molina.Siamo certi che Marta e Lii dimostreranno tutte le loro enormi qualità tecniche anche in Italia e ci daranno un grande aiuto nel cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati, così come si faranno apprezzare per il loro essere sempre professionali anche fuori dal campo, aiutandoci a vincere e aiutando loro stesse a compiere un ulteriore passo in più nelle rispettive carriere, affermandosi anche in Italia.Diamo un caloroso benvenuto a Marta e Lii nella nostra città e nella nostra squadra.#¡BienvenidaMarta! #¡Bienvenida Lii!