Calcio femminile, l’Apulia pareggia contro il Trastevere per 1-1

Finisce 1-1 il match tra Trastevere calcio femminile e Apulia Trani, gara valevole per il recupero dell'ottava giornata del campionato di serie C nazionale. La formazione tranese, impegnata in una sfida difficilissima in trasferta contro una diretta avversaria al titolo, si trova subito a dover fare i conti con un campo non semplice da gestire.Dopo un primo tempo giocato ad alti livelli da una parte e dall'altra e terminato sullo 0-0, ad inizio ripresa le padrone di casa del Trastevere passano in vantaggio con una punizione dalla distanza, complice un'incertezza del portiere tranese.Non si fa attendere però la reazione dell'Apulia Trani che con grinta e cuore si butta in avanti cercando il pareggio e dopo circa 10 minuti lo trova con il goal del neo acquisto Chiper Claudia che realizza la rete dell'1-1.