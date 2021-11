Calcio femminile, l'Apulia perde contro il Chieti per 3-0

Primo stop in campionato per le biancazzurre

Arriva il primo stop in campionato per l'Apulia Trani, che contro l'altra capolista Chieti Calcio Femminile perde per 3-0 in trasferta. Le tre reti sono state due nel primo tempo e la terza nel secondo.L'Apulia perde momentaneamente il primo posto in classifica a favore del Chieti.