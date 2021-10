Calcio femminile, l’Apulia s’impone sulla Roma Decimoquarto per 5-1

Seconda vittoria consecutiva per le biancazzurre

Termina con un netto 5-1 la seconda giornata del campionato di serie C nazionale femminile dove l'Apulia si è imposta in trasferta a Roma contro la Roma Decimoquarto. La formazione tranese ha chiuso la pratica già nel primo tempo quando, una volta passata in svantaggio, ha poi ribaltato il risultato e realizzato ben quattro reti tutte messe a segno dal numero nove tranese, Laura Rus. Il secondo tempo è stato solo una formalità: arriva un'altra rete dell'attaccante tranese Isabel Sgaramella che chiude definitivamente la pratica. Seconda giornata di campionato dunque e due vittorie: Trani a punteggio pieno.