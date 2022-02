Calcio femminile, l'Apulia si prepara alla sfida con l'Aprilia

Un avvio di 2022 strepitoso quello dell'Apulia Trani che ha conquistato ben nove punti su nove e che giovedì si appresta ad affrontare la prima sfida di ritorno in casa dell'Aprilia. A presentare questa delicata trasferta è il difensore, classe 1993, Michela Delvecchio: "Purtroppo per via della pandemia che ha colpito sia me che altre mie compagne CI siamo dovute fermare per un mese. È stata una bella batosta, ma siamo tornate più forti di prima. Ci stiamo allenando duramente ogni giorno per riprendere al meglio la nostra condizione fisica ma soprattutto mentale e per affrontare il girone di ritorno senza commettere passi falsi. Credo che nulla sia impossibile anche perchè siamo un gruppo che crede nel raggiungimento dell'obiettivo: abbiamo le giuste potenzialità per arrivare in alto".Giovedì 10 febbraio l'Apulia Trani farà visita all'Aprilia…: "È fondamentale non sottovalutare nessun avversario: ne' la prima, ne' l'ultima in classifica. Sicuramente troveremo una squadra ostica, che non molla mai e che ci prova fino alla fine. All'andata vincemmo 2-1 senza non poche difficoltà. Non dobbiamo guardare il loro scorso risultato in cui hanno perso pesantemente: ogni partita ha la sua storia e può essere condizionata da episodi. Dobbiamo scendere in campo determinate".Che girone di ritorno sarà?: "Nel girone di ritorno sicuramente ci saranno delle sorprese. Le partite vanno giocate tutte fino alla fine e senza mai mollare. La classifica può cambiare di domenica in domenica".Qual è il segreto dell'Apulia Trani?: "Siamo un bel gruppo, competitivo e molto affiatato; stiamo trovando la giusta armonia tra di noi, tutti ingredienti utili per poter puntare alla serie B. Abbiamo molte ragazze di spessore e singole che possono fare la differenza. Ci crediamo e dobbiamo crederci fino alla fine, partita dopo partita".