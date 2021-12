Calcio femminile, l’Apulia Trani s’impone sul Fesca Bari per 9-0

Finisce con un 9-0 l'undicesima giornata del campionato di serie C nazionale femminile, ultima gara del 2021 per l'Apulia Trani che s'impone nettamente in casa contro il Fesca Bari. La formazione guidata da mister Francesco Mannatrizio realizza cinque reti nei primi 45 minuti chiudendo di fatto già la pratica. Le altre quattro reti arrivano nel secondo tempo dove comunque trovano spazio anche altre giocatrici non partite nell'undici titolare. La partita si conclude dunque con un'importantissima vittoria, fondamentale per il proseguo del campionato e continuare a sognare.