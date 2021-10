Calcio femminile, l’Apulia Trani vince il derby contro il Lecce Woman per 3-1

Si aggiudica l'Apulia Trani il derby di Puglia contro il Lecce Woman: la formazione tranese s'impone per 3 reti a 1 sulla formazione salentina in una gara combattuta sia a livello fisico che sportivo.È il Lecce a passare per primo in vantaggio nel primo tempo ma l'Apulia grazie alla classe della sua attaccante Laura Rus recupera prima e si porta in vantaggio poi in occasione dell'avvicinamento della fine del primo tempo e concludendo i primi 45 minuti in vantaggio per due reti a uno. Nella ripresa una partita molto equilibrata decisa anche da alcuni interventi importantissimi del portiere tranese Tiziana Mariano che non permettono al Lecce di recuperare. Arriva poi nel finale il goal di Lala Rus che sigla il definitivo 3-1 per l'Apulia Trani.L'Apulia a punteggio pieno con 9 punti nelle prime tre partite.