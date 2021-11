Calcio femminile, l’Apulia vince contro il Vis Mediterranea Soccer per 4-2

Vittoria al cardiopalma nella settima giornata di campionato per l'Apulia Trani che con quattro reti a due s'impone sulla Vis Mediterranea Soccer. La formazione ospite passa in vantaggio per prima ma una rete del bomber Laura Rus agguanta il pareggio e porta la situazione di nuovo in parità. Poco prima della fine dei primi 45 minuti arriva il nuovo vantaggio delle campane. La ripresa parte con l'Apulia Trani convinta di potercela fare e di poter ribaltare il match e così è: Laura Rus si fa carico ancora di portare avanti la formazione tranese e caricandosi sulle spalle le compagne realizza altre due reti che ribaltano il risultato. 3-2, dunque, per il Trani che nel finale realizza la quarta rete grazie alla Colesnicenco. Gara chiusa e tre punti conquistati che permettono al Trani di restare attaccate alle prime quattro squadre della classifica.