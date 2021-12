Calcio femminile, l’Apulia vince contro la Rever Roma per 1-0

Voleva fortemente la vittoria e così è stato nella nona giornata del campionato di serie C nazionale per l'Apulia Trani che ha vinto in casa contro la Rever Roma, meritevole per aver combattuto fino all'ultimo minuto nel tentativo di pareggiare una partita che è stata dominata fin dall'inizio però dall'Apulia Trani.A sbloccare il risultato è stata Isabel Sgaramella, nel primo tempo. L'attaccante tranese si è conquistata il pallone e ha realizzato il goal con una bella iniziativa quasi tutta personale. La formazione guidata da mister Mannatrizio ha poi condotto il pallino del gioco per tutti i 90 minuti concedendo alle avversarie qualche occasione pericolosa solamente nella parte finale del secondo tempo durante il recupero quando la Rever si è resa pericolosa e ha impensierito la porta difesa dal portiere tranese Tiziana Mariano.Termina dunque 1-0 questa nona giornata di campionato e l'Apulia conquista altri tre punti fondamentali nel suo cammino. Nel giorno dell'Immacolata sempre l'Apulia Trani recupererà la gara non giocata contro il Trani contro il Trastevere Calcio proprio a Roma.