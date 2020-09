Calcio femminile, nuova stagione per l'Apulia Trani

Si avvicina il fischio d'inizio per la nuova stagione del calcio femminile a Trani: la società Apulia Trani è scesa in campo nella splendida cornice di Villa Ascosa per la presentazione ufficiale della rinnovata squadra di atlete (numerosi sono gli innesti, anche di straniere, nella rosa a disposizione di Mister Francischiello) che fra qualche giorno affronteranno il Campionato nazionale di Serie C e la Coppa Italia.Nel corso della cerimonia di presentazione, alla presenza del main sponsor Roberto Gargiuolo, il presidente Alessio Scarcella ed il vice Carlo Uva hanno illustrato gli obiettivi della società, che naturalmente punta a portare sempre più in alto il nome del calcio femminile tranese e dello sport in generale per questa città. La società Apulia Trani, tra l'altro, è l'unica in Italia in questo settore che può vantare anche un proprio centro sportivo con foresteria per le atlete e tutti i servizi necessari per lo svolgimento dell'attività sportiva e del tempo libero.Applausi sinceri e grandi complimenti per tutti i componenti dello staff dirigenziale dell'Apulia Trani, dello staff tecnico sportivo, e sanitario con medico, nutrizionista, psicologa (di seguito pubblichiamo i nomi e le cariche), delle ragazze delle giovanili, e consensi anche al momento della presentazione delle nuove divise della squadra.Grande calcio dunque ancora una volta al Comunale di Trani, com'è noto gestito dalla stessa Società, su un campo d'erba perfettamente rinnovato, che si appresta ad essere solcato dai tacchetti delle atlete tranesi.In allegato i documenti con i nomi della classe dirigente e delle atlete.