Calcio femminile, valanga di gol all'esordio per l'Apulia Trani

In Coppa italia sul Crotone le tranesi si impongono per 7-2 in trasferta. Domenica prossima il Lecce al Comunale

Meglio di così non si poteva iniziare! Una vittoria netta, con cinque gol di scarto, 7-2 a Catanzaro contro la F.C. Crotone. L'esordio stagionale dell'Asd Apulia Trani è tutta una festa sia per il risultato sia per il gioco, proprio quello che il mister Bruno Franceschiello ci teneva a vedere.Le ragazze del presidente Scarcella hanno tirato fuori una prestazione di muscoli e carattere nel primo turno di Coppa Italia. Una vittoria che soddisfa tutti ancor di più per la prova positiva delle nuove arrivate che hanno da subito dimostrato di essersi integrate bene con le compagne di squadra. Cinque gol infatti ha messo a referto la statunitense Nelia Perez, indiscussa protagonista della partita e trascinatrice dell'intera squadra. Molto bene anche l'altra americana Ashley Batista, che realizza un gol all'esordio e conferma quanto di buono era stato detto su di lei. Non da meno tutte le altre ragazze scese in campo e una menzione particolare la merita Isabel Sgaramella che apre le marcature.Adesso però la concentrazione e le attenzioni si spostano sulla seconda gara del mini girone di Coppa Italia che si disputerà domenica prossima, 4 ottobre, al Comunale di Trani contro la Lecce Women che in questo momento è a pari punti proprio con le tranesi dopo aver sconfitto domenica scorsa il Crotone. Sarà dunque una gara decisiva, quella dalla quale verrà fuori la squadra che passerà il turno e andrà avanti nella competizione.