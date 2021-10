Calcio femminile, vittoria dell’Apulia Trani contro l’Aprilia Racing per 2-1

Importantissima vittoria all'esordio di campionato per l'Apulia Trani che sul campo "Paolo Poli" di Molfetta, a causa dell'indisponibilità dello stadio comunale di Trani, s'impone per 2 reti a 1 sulla Aprilia Racing, altra squadra attrezzata e strutturata per provare a vincere il campionato. Le ragazze guidate da mister Mannatrizio passano in vantaggio nel secondo tempo con un gol del neo acquisto Laura Rus, attaccante di categoria decisamente superiore.Poco più tardi arriva il pareggio della formazione ospite che ristabilisce l'equilibrio in campo ma appena un minuto dopo le biancazzurre si riportano in vantaggio per il definitivo 2-1 messo a segno da Claudia Bistrian, anche lei nuovo acquisto. Finisce così una gara combattutissima fino al 94esimo che vede la formazione tranese conquistare i primi tre punti in questa nuova stagione del campionato nazionale femminile di serie C. A