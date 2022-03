Calcio, la Città di Trani si prepara ad affrontare la Virtus Palese

Archiviata la gara di Coppa Puglia che la Città di Trani vince 2-0 contro il Canusium, confermando l'ottimo momento di forma ed avvalorando la fiducia nei propri mezzi, indispensabili per poter proseguire nella risalita della classifica, l'attenzione è ora rivolta alla partita di domenica 6 Marzo, quando la giovane squadra tranese affronterà la Virtus Palese, squadra capolista della 1° categoria, capace finora di ottenere 14 vittorie e 3 pareggi, e quindi ancora imbattuta.Inevitabile entusiasmo, certezza di avere a disposizione un gruppo compatto e sicuro delle proprie capacità, partoriscono ottimismo, ma anche estrema cautela, grande concentrazione ed assoluto rispetto per la squadra che si andrà ad incontrare domenica.Il portavoce della Società Dott. Francesco De Noia presenta così la prossima partita: "Abbiamo una squadra competitiva che giocherà a viso aperto contro quella che attualmente è la compagine che sta dimostrando di essere la più forte. I nostri innesti di Gennaio hanno impreziosito una rosa già molto competitiva ma che nella prima parte della stagione faceva fatica a portare a casa il risultato pieno, intavolando una serie di pareggi che hanno inquinato la nostra classifica, ma siamo stati sempre fiduciosi che il lavoro avrebbe portato i suoi frutti e così è stato.Vorrei ricordare che siamo la terza squadra con il minor numero di sconfitte (2) proprio dietro le prime due, la capolista Virtus Palese (0) e la Nuova Daunia (1), seconda in classifica. Un bilancio sostanzialmente positivo che ci da la forza e la convinzione di poter giocare contro chiunque senza timori reverenziali. Il gruppo aveva bisogno di un rodaggio, tempo per affiatarsi, trascorso il quale è venuta fuori la qualità dei nostri calciatori e la consapevolezza di poter raggiungere traguardi importanti, e siamo estremamente convinti che la squadra regalerà ancora tante soddisfazioni ai tifosi ed alla Città di Trani".