Soccer Trani
Soccer Trani
Calcio

Che carattere questa Soccer Trani, Moscelli: «Vittoria sofferta. Classifica? Mi rende felice»

“Chiunque entra è determinante, li ringrazio. Qui vince il gruppo, non gli undici titolari”

Trani - lunedì 17 novembre 2025 07.00
Rinascita Rutiglianese 1-2 Soccer Trani: i tranesi centrano l'undicesima vittoria consecutiva in campionato, su altrettante partite disputate, confermando la propria forza, anche senza pubblico. Con questo successo, l'ennesimo, i biancazzurri volano a 33 punti in classifica, a +9 dal secondo posto occupato dal San Marco, bloccato sul pareggio dalla Virtus Bisceglie.

Tre punti guadagnati con carattere, grinta e tanta sofferenza ma, a due mesi dall'inizio della stagione, è anche concesso. Al ritorno da Capurso, la Soccer Trani è stata accolta dal tributo del popolo tranese, accorso al di fuori del 'Comunale' per accogliere la propria squadra, non avendola potuta sostenere dal vivo, a causa di alcune limitazioni dello stadio dei padroni di casa.

Al termine della sfida contro la Rutiglianese, è intervenuto mister Moscelli: «È arrivata una vittoria sofferta anche se, nella prima frazione, oltre al gol, abbiamo creato molto. Dovevamo andare a riposo almeno con due reti di vantaggio, invece è arrivato il pareggio. Noi, per pochi minuti, abbiamo perso la testa. All'intervallo ci siamo un po' schiariti le idee. Le squadre forti devono passare anche da questo tipo di partite. Gli avversari, oltre alla rete, hanno creato quasi niente. Rete subita? Dopo quattordici partite, c'è stato un errore, siamo umani anche noi»

«Lucarelli? È un ragazzo che può darci tanto, per il suo livello tecnico. Ero indeciso sul cambio, ma alla fine la sorte ci ha premiato. Voglio sottolineare il fattore panchina, chiunque entra è determinante, li ringrazio. Qui vince il gruppo, non undici titolari. Classifica? Mi rende felice. I risultati della domenica ci fanno capire, ancora una volta, che bisogna sempre dare il massimo, in ogni partita. Sono soddisfatto, ci godiamo questa posizione, con un'umiltà che non dovrà mai abbandonarci»
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
Soccer Trani sempre più capolista: 1-2 alla Rinascita Rutiglianese e allungo in vetta Calcio Soccer Trani sempre più capolista: 1-2 alla Rinascita Rutiglianese e allungo in vetta I tranesi balzano a +9 dal secondo posto, occupato dal San Marco
Luciano Pace risponde ai timori della piazza:"Non mollerò nulla" e da un ultimatum alla politica per il Lapi. "Non più solo pazienza" Attualità Luciano Pace risponde ai timori della piazza:"Non mollerò nulla" e da un ultimatum alla politica per il Lapi. "Non più solo pazienza" Il presidente della Soccer trasforma le difficoltà dello stadio in benzina per un impegno. Ma ora chiede alla Politica una "scadenza definita"
Stadio, la società richiede chiarezza: «C’è incertezza, non ci sta bene. Fari? Sono stati ’staccati’» Calcio Stadio, la società richiede chiarezza: «C’è incertezza, non ci sta bene. Fari? Sono stati ’staccati’» “Invitiamo l’Amministrazione a sedersi con noi per stabilire un cronoprogramma”
Rutiglianese-Soccer Trani, Moscelli: «Trasferta senza pubblico? Dispiace, ma niente alibi» Rutiglianese-Soccer Trani, Moscelli: «Trasferta senza pubblico? Dispiace, ma niente alibi» “Stiamo facendo un percorso straordinario, non vogliamo fermarci”
Sempre più Trani, Moscelli: «Secondo tempo migliore della stagione, ci godiamo la vittoria» Sempre più Trani, Moscelli: «Secondo tempo migliore della stagione, ci godiamo la vittoria» “Cambi dalla panchina? Il livello è alto, sono sicuro che chiunque entri, sa farsi trovare pronto”
Una Soccer Trani storica fa dieci su dieci in campionato: 5-0 alla Virtus Bisceglie Una Soccer Trani storica fa dieci su dieci in campionato: 5-0 alla Virtus Bisceglie I tranesi dilagano nella ripresa: a segno Chiumarulo, Prekducaj, Manzari, D’Addabbo e Gernone
Soccer Trani-Virtus Bisceglie, Moscelli: «Sin qui straordinari, ma il cammino è lungo» Soccer Trani-Virtus Bisceglie, Moscelli: «Sin qui straordinari, ma il cammino è lungo» “Manto erboso? Non è in condizione perfette. Limita il nostro modo di giocare”
È un Trani da sogno, Moscelli: «Contenti dei record. Tifosi? Per noi è un motivo d’orgoglio» È un Trani da sogno, Moscelli: «Contenti dei record. Tifosi? Per noi è un motivo d’orgoglio» I tranesi si portano a +8 dalle inseguitrici, in attesa degli incroci del pomeriggio
Gaetano Quercia, l’Intellettuale poliedrico che non temette l'oblio
16 novembre 2025 Gaetano Quercia, l’Intellettuale poliedrico che non temette l'oblio
Soccer Trani sempre più capolista: 1-2 alla Rinascita Rutiglianese e allungo in vetta
16 novembre 2025 Soccer Trani sempre più capolista: 1-2 alla Rinascita Rutiglianese e allungo in vetta
¡Comienza la Fiesta de san Nicola pellegrino! " tra l'Argentina e Trani un ponte di fede col santo patrono
16 novembre 2025 ¡Comienza la Fiesta de san Nicola pellegrino!" tra l'Argentina e Trani un ponte di fede col santo patrono
Una chiacchierata fotografica con il regista originario di Trani Domenico De Feudis
16 novembre 2025 Una chiacchierata fotografica con il regista originario di Trani Domenico De Feudis
Rassegna "Venerdi a Teatro ", quando la stanza diventa prigione: successo per "Fuori dalla Stanza " all'Auditorium San Magno
16 novembre 2025 Rassegna "Venerdi a Teatro", quando la stanza diventa prigione: successo per "Fuori dalla Stanza" all'Auditorium San Magno
Adriatica Trani: vittoria netta al Ferrante, 3-0 su Amatori Volley Bari
16 novembre 2025 Adriatica Trani: vittoria netta al Ferrante, 3-0 su Amatori Volley Bari
Megamark, "Orizzonti solidali ": premiati i vincitori della 13esima edizione
16 novembre 2025 Megamark, "Orizzonti solidali": premiati i vincitori della 13esima edizione
Banco Alimentare a Trani: raccolti nella giornata di ieri cibo e viveri per i più bisognosi
16 novembre 2025 Banco Alimentare a Trani: raccolti nella giornata di ieri cibo e viveri per i più bisognosi
Presentato il service “Ascolta il tuo cuore” del Rotary Club Trani al liceo “Vecchi”
16 novembre 2025 Presentato il service “Ascolta il tuo cuore” del Rotary Club Trani al liceo “Vecchi”
Piccoli giurati di Trani per il Premio Campiello Junior
16 novembre 2025 Piccoli giurati di Trani per il Premio Campiello Junior
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.