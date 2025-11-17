Calcio
Che carattere questa Soccer Trani, Moscelli: «Vittoria sofferta. Classifica? Mi rende felice»
“Chiunque entra è determinante, li ringrazio. Qui vince il gruppo, non gli undici titolari”
Trani - lunedì 17 novembre 2025 07.00
Rinascita Rutiglianese 1-2 Soccer Trani: i tranesi centrano l'undicesima vittoria consecutiva in campionato, su altrettante partite disputate, confermando la propria forza, anche senza pubblico. Con questo successo, l'ennesimo, i biancazzurri volano a 33 punti in classifica, a +9 dal secondo posto occupato dal San Marco, bloccato sul pareggio dalla Virtus Bisceglie.
Tre punti guadagnati con carattere, grinta e tanta sofferenza ma, a due mesi dall'inizio della stagione, è anche concesso. Al ritorno da Capurso, la Soccer Trani è stata accolta dal tributo del popolo tranese, accorso al di fuori del 'Comunale' per accogliere la propria squadra, non avendola potuta sostenere dal vivo, a causa di alcune limitazioni dello stadio dei padroni di casa.
Al termine della sfida contro la Rutiglianese, è intervenuto mister Moscelli: «È arrivata una vittoria sofferta anche se, nella prima frazione, oltre al gol, abbiamo creato molto. Dovevamo andare a riposo almeno con due reti di vantaggio, invece è arrivato il pareggio. Noi, per pochi minuti, abbiamo perso la testa. All'intervallo ci siamo un po' schiariti le idee. Le squadre forti devono passare anche da questo tipo di partite. Gli avversari, oltre alla rete, hanno creato quasi niente. Rete subita? Dopo quattordici partite, c'è stato un errore, siamo umani anche noi»
«Lucarelli? È un ragazzo che può darci tanto, per il suo livello tecnico. Ero indeciso sul cambio, ma alla fine la sorte ci ha premiato. Voglio sottolineare il fattore panchina, chiunque entra è determinante, li ringrazio. Qui vince il gruppo, non undici titolari. Classifica? Mi rende felice. I risultati della domenica ci fanno capire, ancora una volta, che bisogna sempre dare il massimo, in ogni partita. Sono soddisfatto, ci godiamo questa posizione, con un'umiltà che non dovrà mai abbandonarci»
