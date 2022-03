Città di Trani espugna il Palese con una grandiosa prestazione 

Una gara decisamente tirata, a tratti anche sull'orlo della rissa, con notevole nervosismo da parte della squadra dei padroni di casa, capolista imbattuta fino a ieri.Nonostante la tifoseria ostile anche sugli spalti i ragazzi del Città di Trani non si sono fatti intimorire e hanno sciorinato ottime trame di gioco mettendo in difficoltà la ottima squadra locale. Le reti sono state realizzate dai bomber di Francesco e Di Noia, quest'ultimo confermato nella giornata capocannoniere del girone.Un plauso alla squadra a partire dal capitano musacco, vero trascinatore non solo in campo ma soprattutto nello spogliatoio punto e, ma anche a tutta la rosa, il mister e lo staff tecnico della squadra. Ora dopo la bella vittoria il pensiero va già alla partita di domenica prossima alle 10:30 allo stadio comunale contro il Bisceglie.I giocatori e la società chiedono a gran voce il supporto del pubblico per la prossima gara, nella quale più che mai bisognerà sostenere la squadra e portare in alto i colori bianco azzurri.