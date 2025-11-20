Coppa Italia, Soccer Trani ai quarti di finale: Virtus Bisceglie battuta 0-7

La Soccer Trani continua a macinare, collezionando ilsuccesso in altrettante partite disputate sin qui in stagione (11 campionato, 4 coppa). Nel pomeriggio, i tranesi hanno battuto nuovamente la, con un nettoche qualifica Manzari e compagni aidi Coppa. Tra andata e ritorno, la Soccer Trani ha segnato undici reti e subite zero.CRONACA - Coppa Italia Dilettanti, si scende in campo per gli ottavi di finale di ritorno: al 'Di Liddo' si affrontano Virtus Bisceglie e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli opta per un ampio turnover, schierando un 3-5-2 con Stella tra i pali, Santoro, Antonacci e Cantalice in difesa. In mediana spazio a Prekducaj, D'Addabbo e Lucarelli mentre, sulle fasce, agiscono Rizzi e Cassano. In avanti Morra e Manzari.Primo squillo della Soccer Trani con Morra che, dopo quindici secondi, prova il sinistro, alto. Al 3' tentativo di Manzari, mancino che sorvola la traversa. Al 18' ottimo cross di Lucarelli per Manzari, traiettoria ancora imprecisa. Al 32' la Virtus Bisceglie si divora la rete del vantaggio: contropiede letale di Di Molfetta che, a tu per tu con Stella, si fa ipnotizzare. Al 36' la Soccer Trani sblocca il conto: imbucata di Santoro per Manzari che, con precisione, serve Morra che, a porta quasi sguarnita, non sbaglia: 0-1 (0-5). Al 40' mancino potente di Rizzi che non inquadra lo specchio. Al 43' i tranesi raddoppiano: corner di Lucarelli per Cassano che, di testa, trafigge Quagliarella: 0-2 (0-6). Si va al riposo sulloAl 47' la Soccer Trani va vicinissima al tris, ma la traversa nega la gioia a Santoro. Sessanta secondi più tardi Lucarelli firma lo 0-3, con un mancino angolato che batte Quagliarella. Al 51' arriva anche il 'poker': corner di Lucarelli, secondo legno in pochi minuti per Santoro; sul proseguo dell'azione ci prova Lucarelli, respinta di Quagliarella che non può nulla successivamente sul destro di Cassano: 0-4. Al 55' ecco lo 0-5: sinistro di Morra, sbaglia Quagliarella e Chiumarulo, a porta sguarnita, non sbaglia. Al 75' la Soccer Trani dilaga: gran sinistro di Rizzi dal limite dell'area che si infila all'incrocio dei pali: 0-6. Nel finale arriva anche la rete del definitivo 0-7, firma di Morra. Finisce così: