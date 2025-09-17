Soccer Trani - Ph.Sergio Porcelli
Coppa Promozione, la Soccer Trani ipoteca il passaggio del turno: 0-6 al Don Uva

Match di andata senza storia al ‘Di Liddo’: in rete Gernone, Faliero, D’Addabbo, Morra, Becerri e Chiumarulo

Trani - mercoledì 17 settembre 2025 17.24
Coppa Italia Promozione, 1^turno: la Soccer Trani ipoteca il passaggio del turno, rifilando uno 0-6 netto al Don Uva. Prestazione ai limiti della perfezione per i tranesi, che centrano la terza vittoria consecutiva in altrettante partite.

Si scende in campo per il match di andata del 1^turno di Coppa Italia Promozione: al 'Di Liddo' si affrontano Don uva e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli si affida ad un 3-5-2 con Stella tra i pali, Santoro, Faliero e Rizzi in difesa. In mediana D'Addabbo, Fiorentino e Gernone mentre, sulle fasce, agiscono Lucarelli e Cassano. In avanti il duo Chiumarulo-Becerri.

Pronti via, la Soccer Trani passa in vantaggio: traversone di Santoro per Gernone, che con un preciso colpo di testa, trafigge l'estremo portiere biscegliese: 0-1. All'11 prodigioso intervento di stella, sulla conclusione a botta sicura di Camporeale, immolato verso la porta. Al 15' ancora pericolosi i padroni di casa, con un colpo di testa ravvicinato che termina di poco fuori. Al 25' i tranesi raddoppiano: punizione dai venticinque metri per Faliero che, dalla sua mattonella preferita, lascia partire un destro che si infila all'incrocio dei pali: 0-2. Al 45' prova il destro al volo Petrignani, largo dalla porta difesa da Stella. Al 39' la Soccer Trani cala il tris: svarione difensivo di Binetti che spalanca le porte a D'Addabbo che, davanti a Cassanelli, non sbaglia: 0-3. Al 44' Di Leo scheggia in pieno la traversa, spaventando e non poco Stella, che riesce però a bloccare sulla respinta. La prima frazione termina 0-3 per i tranesi.

Al 51' Cassanelli dice no al colpo di testa del neo-entrato Morra. Due minuti più tardi l'ex Audace Barletta non perdona: traversone di Fiorentino per Morra che, questa volta, non sbaglia da posizione ravvicinata: 0-4. Al 60' conclusione dalla distanza di Troilo, blocca senza problemi Stella. Al 67' arriva lo 0-5 della Soccer Trani: rimessa laterale di Cassano che trova sul secondo palo Becerri, mezza rovesciata del '32' che trafigge Cassanelli. Al 70' Stella respinge il destro preciso di Vecchio. Sessanta secondi più tardi botta dalla distanza di Di Leo, che si schianta in pieno sulla traversa, salvando la difesa tranese. All'87' la Soccer Trani trova ancora la rete: contropiede e conduzione perfetta di Morra che, al momento giusto, serve Chiumarulo, che deve solamente spingere in porta il gol dello 0-6. Il match non regalerà ulteriori emozioni: Don Uva 0-6 Soccer Trani.
