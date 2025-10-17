Corato-Soccer Trani, Moscelli: «Sin qui perfetti, ma non abbiamo margini d'errore»

Calcio
Promozione, si scende in campo per la 7^giornata di campionato. Al 'Comunale' di Corato si affrontano il Corato, attualmente quinto in classifica, e la capolista indiscussa Soccer Trani, con sei vittorie su altrettante gare disputate sin qui. Il match si disputerà domenica, con calcio d'inizio fissato alle ore 15:30. I tranesi hanno un solo obiettivo: confermarsi in vetta e allungare sul San Marco, prossimo avversario ed impegnato, in questo turno, contro il Borgorosso Molfetta mentre, il Virtus Palese, è ospite dell'Atletico Gargano.
Conti alla mano, la Soccer Trani, almeno sin qui, è una macchina perfetta: nove vittorie su nove in stagione, considerando anche la Coppa, con i tranesi che hanno già ipotecato il passaggio del turno. Successi in campionato contro Virtus Andria, Don Uva, Cosmano Foggia, Atletico Apricena, Noicattaro e infine Borgorosso Molfetta. Ventisei reti realizzate, solamente due subite. Un cammino perfetto ma, adesso, è tempo di concentrarsi sui prossimi avversari.
Il Corato, allenato dall'allenatore tranese Filippo Mastroviti, è ancora imbattuto in campionato: quattro pareggi e due vittorie, entrambe arrivate nelle ultime due settimane, contro Virtus Andria e Don Uva. I neroverdi hanno ritrovato, certamente, entusiasmo, anche in virtù del ritorno nel proprio stadio casalingo, dopo oltre sei anni e mezzo di assenza.
Nella consueta conferenza pre-partita, è intervenuto mister Moscelli: «Corato? Avranno una condizione fisica migliore, ma non cerchiamo alibi. La prepareremo come sempre, abbiamo una rosa ampia. Dovremo essere convinti dei nostri mezzi. Sin qui, i ragazzi sono stati perfetti ma, da grande squadra, dobbiamo dimenticare quanto fatto per concentrarci sulle prossime sfide. Infortuni? Fanno parte del calcio, cambiare spesso superficie di gioco può portare delle problematiche. In questo momento siamo un po' sfortunati. Noi avversari di noi stessi? Basta guardare la classifica, basta sbagliare una partita, San Marco e Virtus Palese sono lì. Il campionato è lungo, non abbiamo ancora fatto nulla. Andremo a Corato con un solo obiettivo, vincere. Affronteremo una grande squadra»
Parola anche ad Alessandro Colombo: «Accoglienza? Sono felice, sono qui per divertirmi e divertire tanta gente, provando a fare qualcosa di bello in una città che merita. Kings? Giocherò il lunedì, il martedì mi allenerò regolarmente. Ovviamente gestirò il minutaggio, curando ogni dettaglio. Ruolo? Mi sto trovando bene, bisogna sacrificarsi molto. Spero di migliorare presto in quantità di reti»
