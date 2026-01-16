Cosmano Foggia-Soccer Trani, Moscelli: «Squalifica? Un’ingiustizia, stiamo valutando il ricorso»

Promozione, si scende in campo per la 20esima giornata di campionato: la capolista, reduce dal successo di misura contro il Don Uva e dalla qualificazione alle semifinali di Coppa, è ospite della, terza. La sfida, per l'occasione, si disputerà domenica al "Lucky Park" (Ex Campo FIGC) di Foggia, con calcio d'inizio alle ore. La partita si svolgeràLa Cosmano Foggia, allenata dall'ex mister tranese, ha sin qui collezionato 37 punti in classifica, guadagnandosi meritatamente la terza posizione. Sin qui 11 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Un cammino più che positivo per i foggiani, reduci da tre vittorie nelle ultime quattro.Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister: «Don Uva? Ci tenevamo a tornare quanto prima alla. Sono soddisfatto di tutti i ragazzi, sono(22 vittorie, 2 pareggi). La miglior medicina è continuare a? È un'ottima squadra, ad inizio stagione era una sorpresa, adesso è unadi questo girone. Dovremo affrontarla nella maniera giusta, non conta il posizionamento in classifica, e la partita contro la Virtus Andria ne è stata la conferma»? Un'ingiustizia. Con la società stiamo valutando di fare, credo sia la cosa più giusta da fare, quantomeno per ridurre le giornate. Saltare sei partite, per una protesta su un'espulsione netta, sono dispiaciuto. Faremo il«Fiorentino e Morra indisponibili, Turitto rientra, Montrone squalificato.? Faremo una valutazione in queste ore, decideremo se convocarlo o farlo riposare. Posso contare su tutto il gruppo, quando sono stati chiamati in causa, mi hanno sempre dato soddisfazione, nessuno escluso; io guardo l'atteggiamento»Parola anche al centrocampista, Leo: "L'anno scorso ho deciso di sposare questo; gli obiettivi erano tornare a giocare nel nostro stadio, riportare entusiasmo, e vedere un Trani dominante. Non mi sarei aspettato questi risultati, siamo sulla strada giusta, ma è ancora presto. Lato societario, non stiamo ancora pensando alla prossima stagione»