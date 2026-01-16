Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Calcio

Cosmano Foggia-Soccer Trani, Moscelli: «Squalifica? Un’ingiustizia, stiamo valutando il ricorso»

“Colombo? Faremo una valutazione prima di decidere se convocarlo”

Trani - venerdì 16 gennaio 2026 18.46
Promozione, si scende in campo per la 20esima giornata di campionato: la capolista Soccer Trani, reduce dal successo di misura contro il Don Uva e dalla qualificazione alle semifinali di Coppa, è ospite della Cosmano Sport Foggia, terza. La sfida, per l'occasione, si disputerà domenica al "Lucky Park" (Ex Campo FIGC) di Foggia, con calcio d'inizio alle ore 15:00. La partita si svolgerà a porte chiuse.

La Cosmano Foggia, allenata dall'ex mister tranese Fabrizio Mascia, ha sin qui collezionato 37 punti in classifica, guadagnandosi meritatamente la terza posizione. Sin qui 11 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Un cammino più che positivo per i foggiani, reduci da tre vittorie nelle ultime quattro.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli: «Don Uva? Ci tenevamo a tornare quanto prima alla vittoria. Sono soddisfatto di tutti i ragazzi, sono numeri difficilmente ripetibili (22 vittorie, 2 pareggi). La miglior medicina è continuare a vincere. Cosmano Foggia? È un'ottima squadra, ad inizio stagione era una sorpresa, adesso è una conferma di questo girone. Dovremo affrontarla nella maniera giusta, non conta il posizionamento in classifica, e la partita contro la Virtus Andria ne è stata la conferma»

«Squalifica? Un'ingiustizia. Con la società stiamo valutando di fare ricorso, credo sia la cosa più giusta da fare, quantomeno per ridurre le giornate. Saltare sei partite, per una protesta su un'espulsione netta, sono dispiaciuto. Faremo il possibile»

«Fiorentino e Morra indisponibili, Turitto rientra, Montrone squalificato. Colombo? Faremo una valutazione in queste ore, decideremo se convocarlo o farlo riposare. Posso contare su tutto il gruppo, quando sono stati chiamati in causa, mi hanno sempre dato soddisfazione, nessuno escluso; io guardo l'atteggiamento»

Parola anche al centrocampista, Leo Ragno: "L'anno scorso ho deciso di sposare questo progetto; gli obiettivi erano tornare a giocare nel nostro stadio, riportare entusiasmo, e vedere un Trani dominante. Non mi sarei aspettato questi risultati, siamo sulla strada giusta, ma è ancora presto. Lato societario, non stiamo ancora pensando alla prossima stagione»
