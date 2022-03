Derby Federiciano: la Città di Trani ospita la Virtus Bisceglie

Partita che promette grande emozioni quella che si giocherà domenica 13 Marzo alle ore 10.30 allo Stadio Comunale di Trani, tra la formazione di casa, la Città di Trani, che domenica ha espugnato il campo dell'allora capolista, Virtus Palese, intavolando il settimo risultato utile consecutivo, e la Virtus Bisceglie, attualmente ottava in classifica e reduce dalla sconfitta casalinga con la Virtus Molfetta.Una partita che Francesco De Noia, portavoce della squadra Tranese presenta così: "Arriviamo a questo confronto con la certezza dei nostri mezzi e della nostra forza, ma con consapevolezza di dover affrontare una squadra ben organizzata, che gioca un bel calcio, e che siamo certi verrà a Trani per fare risultato. All'andata ci hanno messo in difficoltà riuscendo a strappare un pareggio ed anche in questa partita lotteranno perché si sa i derby si vivono e si giocano con un'atmosfera diversa da quella delle altre partite. Sarà importante proseguire con la mentalità che fino ad ora ci ha consentito di raggiungere l'attuale posizione in classifica, nella convinzione che la lotta per la promozione è più aperta che mai. La nostra squadra ha fatto passi da gigante, il ruolino di marcia lo dimostra ed abbiamo la ferma intenzione di continuare. I calciatori scendono sempre in campo con la giusta determinazione e l'opportuna cattiveria per portare a casa il risultato e di questo non possiamo che ringraziarli.E' bello rivedere sugli spalti tanta gente entusiasta tifare Trani, e questo ci da il giusto entusiasmo per continuare sulla strada intrapresa e migliorarci per raggiungere risultati sempre più lusinghieri. La squadra è quanto mai pronta ed ogni domenica lo dimostra, anche se giocare in dodici ( con il pubblico di casa dalla nostra parte) sarebbe sicuramente una cosa straordinaria e che, probabilmente, darebbe un ulteriore motivazione per arrivare alla realizzazione di quel sogno che si chiama Promozione".